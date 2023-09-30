Ольховский — о текущей форме Медведева: он сейчас на высоком уровне

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский проанализировал старт Даниила Медведева на турнире в Пекине и оценил текущее состояние его игровой формы.

«Не будем сравнивать нынешнее состояние Медведева с тем, в котором он весной выиграл несколько турниров подряд. Его соперники в настоящее время играют неплохо. Потому форма у Даниила в любом случае хорошая. Он сейчас действует на высоком уровне», – цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Пекине, обыграв Алекса де Минора (Австралия) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. В третьем круге турнира россиянин встретится с Уго Умбером (Франция). Поединок состоится 2 октября в 5:00 мск.