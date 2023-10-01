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Рууд одолел Этчеверри в трёх сетах на тай-брейке и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Рууд одолел Этчеверри в трёх сетах на тай-брейке и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
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Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500, проходящего в Пекине (Китай). Спортсмен в трёх сетах на тай-брейке обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри и пробился в четвертьфинал соревнований. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. По ходу встречи Каспер Рууд реализовал три брейк-пойнта из десяти и допустил семь двойных ошибок. На счету Томаса Мартина Этчеверри — 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и две двойные ошибки. Также оба спортсмена в этом матче по восемь раз подали навылет.

За выход в полуфинал Каспер Рууд поборется с первым сеяным турнира испанцем Карлосом Алькарасом. Ранее у теннисистов было четыре личные встречи: трижды сильнее был Алькарас (Марбелья-2021, Майами-2022, US Open — 2022), Рууд побеждал в противостоянии один раз (Абу-Даби-2023).

Пекин (м). 2-й круг
01 октября 2023, воскресенье. 09:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 7
1 		7 7 9
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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