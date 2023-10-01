Мирра Андреева разгромила Барбору Крейчикову на старте турнира WTA-1000 в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала уверенную победу в первом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). 16-летняя спортсменка разгромила 11-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову, отдав сопернице только четыре гейма в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время Мирра Андреева выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, спасла оба брейк-пойнта соперницы и допустила одну двойную ошибку. На счету Барборы Крейчиковой — четыре подачи навылет и пять двойных ошибок.
Отметим, что Мирра Андреева уже обыгрывала Барбору Крейчикову в 2023 году — во втором круге Уимблдона, куда россиянка, как и в Пекине, пробилась через квалификацию.
Во втором круге Мирра Андреева сыграет в российском дерби с Анастасией Павлюченковой. Это будет первая личная встреча спортсменок.
- 1 октября 2023
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