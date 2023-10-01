Димитров вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине, уверенно обыграв Руне

Болгарский теннисист Григор Димитров уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В двух сетах матча второго круга спортсмен обыграл датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. По ходу встречи Григор Димитров выполнил пять эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и допустил только одну двойную ошибку. На счету Хольгера Руне — три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух и три двойные ошибки.

За выход в полуфинал болгарский теннисист поборется с итальянцем Янником Синнером. Ранее у спортсменов было две личные встречи, по победам в которых ничья: Димитров был сильнее на грунте в Риме в 2020 году, а Синнер выигрывал на харде в Майами в текущем сезоне.