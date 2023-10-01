Доминик Тим не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP-250 в Астане

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, представитель Австрии Доминик Тим не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан).

В четвертьфинальном поединке Тим (в данный момент занимает 81-ю строчку рейтинга ATP) со счётом 7:5, 4:6, 2:6 потерпел поражение от соотечественника Себастьяна Офнера (58-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Тим пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Офнера четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в финал турнира в Астане Офнер сразится с 34-й ракеткой мира, представителем Франции Адрианом Маннарино (6).