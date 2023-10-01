Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP-250 в Астане

Доминик Тим не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP-250 в Астане
Комментарии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, представитель Австрии Доминик Тим не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан).

В четвертьфинальном поединке Тим (в данный момент занимает 81-ю строчку рейтинга ATP) со счётом 7:5, 4:6, 2:6 потерпел поражение от соотечественника Себастьяна Офнера (58-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Тим пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Офнера четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в финал турнира в Астане Офнер сразится с 34-й ракеткой мира, представителем Франции Адрианом Маннарино (6).

Астана. 1/4 финала
01 октября 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android