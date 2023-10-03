Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина проиграла Синьюй Ван в матче второго круга турнира в Пекине

Дарья Касаткина проиграла Синьюй Ван в матче второго круга турнира в Пекине
Комментарии

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла 37-й ракетке мира представительнице Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу китайской спортсменки.

Игра продлилась 1 час 27 минут. Ван один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Касаткиной три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Ван в следующем раунде соревнований в Пекине сыграет с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Линда Фрухвиртова (Чехия). Женский турнир Открытого чемпионата Китая — 2023 продлится до 8 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 10:05 МСК
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android