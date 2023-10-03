Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Лесю Цуренко
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко (49-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу россиянки.
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кудерметова шесть раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Цуренко пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Открытого чемпионата Китая — 2023 Кудерметова встретится с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. Соревнования в Пекине завершатся 8 октября.
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 11:45 МСК
16
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
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49
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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