Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Лесю Цуренко

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко (49-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кудерметова шесть раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Цуренко пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Китая — 2023 Кудерметова встретится с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. Соревнования в Пекине завершатся 8 октября.