«Пора штрафовать». Реакция на слова украинки о нейтральном статусе России в теннисе

Леся Цуренко за полтора года так и не поняла, на каких условиях ATP и WTA допустила россиян.

Теннис продолжает оставаться чуть ли не единственным видом спорта, где российские и украинские игроки регулярно пересекаются друг с другом на крупнейших соревнованиях. Особенно это касается женского тенниса, поскольку топовых теннисистов-мужчин на Украине сейчас, по сути, нет. Российские игроки допущены ATP и WTA к соревнованиям в нейтральном статусе. Но нравится это не всем. И в первую очередь — представителям Украины.

Украинки принципиально не пожимают руки россиянкам после матча. В WTA ещё в июле этого года заявили, что они имеют на это право. «WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам», — было сказано в заявлении организации.

А сейчас на тему нейтрального статуса России обстоятельно высказалась украинская теннисистка Леся Цуренко. Она не пожимает руки россиянкам после матчей. И как раз сегодня, 3 октября, ей предстоит встреча с Вероникой Кудерметовой — матч состоится в рамках второго круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

В частности, Цуренко пожаловалась, что в теннисе якобы пытаются замалчивать темы, связанные с политикой. Украинке не нравится, что убрать отовсюду флаг России всё-таки не удалось. И в связи с этим она не понимает, а что же такое вообще нейтральный статус. Леся дошла до того, что назвала это ни много ни мало «противостоянием с WTA».

«Мы уже полтора года в постоянном противоборстве с WTA. Действительно, начиная с «Ролан Гаррос» у меня перестали спрашивать о событиях на Украине. На Уимблдоне у меня просто не было ни одной пресс-конференции. Да, есть ощущение, что в теннисе как можно больше пытаются эту тему замалчивать. Это чисто моё личное впечатление. За себя я могу сказать, что прилагаю максимум усилий, чтобы продолжать борьбу, прояснить все вопросы. Также есть некоторые продолжающиеся процессы, но из-за конфиденциальной политики мы не можем раскрывать детали. Будьте уверены, что мы боремся.

Леся Цуренко на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Lewis Storey/Getty Images

Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях… Всё было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать. Это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов. Ибо таких ситуаций было очень много. Ну не удаётся им от этого избавиться. Им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьёвки. Что я могу сказать? Это WTA. Это всё объясняет.

На самом деле, было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, что подразумевается… Скажем, чётко прояснить для начала… Хотя уже для начала не получается. Тогда хотя бы сейчас, да, было бы неплохо прояснить эти особенности», — цитирует спортсменку «Большой теннис Украины».

При этом в начале сентября Цуренко, играя с Екатериной Александровой, не стала пожимать руку сопернице после матча. Но обменялась с ней жестами.

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Ещё одна теннисистка, имя которой часто всплывает в связи с этой темой, — украинка Марта Костюк. Она тоже не пожимает руки теннисисткам, которые выступали бы под флагом России, если бы не санкции. А вот пожать руку «бывшей» россиянке — без проблем!

Напомним, проиграв бывшей российской, а ныне казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в первом круге US Open, Марта тепло поприветствовала соперницу, пожав ей руку и пожелав выиграть турнир. «Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк у сетки во время рукопожатия.

РУКОПОЖАТИЕ МАРТЫ КОСТЮК И ЕЛЕНЫ РЫБАКИНОЙ Фото: кадр из трансляции

Как отреагировали болельщики на свежие слова Цуренко

Читатели «Чемпионата» не прошли мимо соответствующей новости. Вот лишь некоторые из комментариев.

akavrev: «А кто они такие, что все должны обсуждать их дела, причём лично у неё спрашивать?»

hulkendorn: «Что я могу сказать? Это WTA. Это всё объясняет». Короче, не разумеет, что эта организация — про теннис».

batman07: «Если ракеткой не получается достичь успеха, то хоть языком попробую. Успокойся, уже даже поляки и чехи жмут руку. Эта тема уже неактуальна и всем надоела».

aryanslovesheep: «Пора за подобное нытьё штрафовать и выдавать тот самый нейтральный статус — может, дойдёт до неё. Кстати, а она сегодня на матч против Вероники явится?»

armavir1982: «Бессмысленный поток сознания».

stansmith: «Из высказываний понятно, что она не прекращает борьбу с флагами и до сих пор не понимает, что такое нейтральный статус».

kostkost: «Вы в теннис играть приезжаете или языками чесать?»

Но были и комментарии в поддержку Цуренко.

«Абсолютно справедливые пожелания высказывает», — написал пользователь jenemanspasir.

«У неё $ 6 млн призовых за карьеру. Говорю только, что она выиграла четыре турнира, что уж точно не ноль, и при этом хорошо заработала», — написал пользователь jeenbeer, отвечая на реплику, что «в теннисе она никто».

«В идеале в международном спорте вообще не должно быть ничего национального: флагов, гимнов и прочих государственных понтов. Спорт — это спорт: мячики и ракетки, упражнения с лентами, тройной тулуп, девушки в трико (а кому мужчины), пиво на стадионе. А гимн можно дома на компе послушать или в машине по дороге на работу. Однако на сайте WTA у российских спортсменок и так не указана нацпринадлежность и флаг не нарисован», — заметил этот же пользователь.