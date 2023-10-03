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Мирра Андреева обыграла Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира в Пекине

Мирра Андреева обыграла Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира в Пекине
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 60-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову (62-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Андреева три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Павлюченковой один эйс и четыре двойные ошибки.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Китая — 2023 Мирра Андреева сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан). Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 15:10 МСК
Мирра Андреева
60
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анастасия Павлюченкова
62
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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