Мирра Андреева обыграла Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира в Пекине
Поделиться
В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 60-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову (62-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Андреева три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Павлюченковой один эйс и четыре двойные ошибки.
В матче третьего круга Открытого чемпионата Китая — 2023 Мирра Андреева сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан). Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.
Комментарии
- 3 октября 2023
-
16:16
-
16:11
-
16:08
-
16:01
-
15:51
-
15:46
-
15:29
-
14:55
-
14:48
-
14:47
-
14:08
-
13:38
-
12:13
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
11:13
-
11:04
-
10:38
-
10:21
-
10:11
-
09:46
-
09:26
-
09:13
-
06:47
-
01:00
-
00:31
-
00:12
-
00:07
- 2 октября 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
21:54
Партнерский контент