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Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине

Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине
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Сегодня, 6 октября, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира, представительниицу Беларуси Арину Соболенко в двух сетах со счётом 7:5, 6:2 в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Встреча двух теннисисток продолжалась 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов и допустила одну двойную ошибку, у её соперницы — четыре подачи навылет и восемь двойных ошибок.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор борьбы Елены Рыбакиной и Арины Соболенко за выход в полуфинал турнира в Пекине.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинальной встрече Елене Рыбакиной предстоит встретиться с российской теннисисткой, 22-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой.

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