Елена Рыбакина — Людмила Самсонова: текстовая трансляция 1/2 финала турнира в Пекине
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Сегодня, 7 октября, состоится матч полуфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором за выход в финал соревнований будут бороться пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и российская теннисистка, 22-й ракетка мира Людмила Самсонова. Встреча начнётся около 11:40 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине.
Пекин (ж). 1/2 финала
07 октября 2023, суббота. 11:40 МСК
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ранее у теннисисток было три личные встречи, по победам в которых со счётом 3-0 лидирует Людмила Самсонова. Россиянка была сильнее в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (2023), а также в первом круге турнира WTA-500 в Токио (2022) и в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале (2021).
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