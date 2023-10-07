Елена Рыбакина — Людмила Самсонова: текстовая трансляция 1/2 финала турнира в Пекине

Сегодня, 7 октября, состоится матч полуфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором за выход в финал соревнований будут бороться пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и российская теннисистка, 22-й ракетка мира Людмила Самсонова. Встреча начнётся около 11:40 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине.

Ранее у теннисисток было три личные встречи, по победам в которых со счётом 3-0 лидирует Людмила Самсонова. Россиянка была сильнее в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (2023), а также в первом круге турнира WTA-500 в Токио (2022) и в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале (2021).