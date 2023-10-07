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Самсонова рассказала, как нужно играть с Рыбакиной, в преддверии их встречи в Пекине

22-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась мыслями о предстоящей встрече с чемпионкой Уимблдона-2022, пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Матч Самсоновой с Рыбакиной поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине.

«Против Лены нужно быть очень, очень мощной. Я в порядке, готова играть», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

Счёт личных встреч теннисисток — 3-0 в пользу Самсоновой. Причём играли они друг с другом исключительно на харде.