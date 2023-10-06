Самсонова за час разгромила чемпионку ТБШ. Россиянка вернётся в топ-20 рейтинга WTA

В пятницу, 6 октября, на турнире категории WTA-1000 в Пекине проходят четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших вышла лишь одна россиянка, а именно 22-я ракетка мира Людмила Самсонова. Она играла с победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, получившей 13-й номер посева.

До встречи с Остапенко Самсонова одержала на турнире две примечательные победы. Во втором круге она в двух сетах обыграла двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову (12), а в третьем раунде в напряжённом сражении сломила сопротивление украинки Марты Костюк — 6:4, 6:7, 7:5.

Что касается Остапенко, то она во втором круге отдохнула, поскольку 18-летняя чешка Линда Носкова снялась до матча. Возможно, это помогло Елене в преддверии встречи с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой, которая состоялась в третьем раунде. Остапенко уверенно переиграла соперницу, находящуюся сейчас в неплохой форме (выход в финал Токио говорит о многом), — 6:4, 6:2.

Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Остапенко, в том числе 2-0 на харде. Правда, последний матч, состоявшийся весной этого года на быстром грунте Мадрида, выиграла Самсонова, причём очень легко — 6:2, 6:0.

В начале первого сета та игра словно бы продолжилась. Самсонова уже в первом гейме сделала брейк, а в пятом ещё раз взяла подачу соперницы (4:1), после чего та не выдержала и вызвала на корт медика. Остапенко измерили давление, она пообщалась с доктором — к счастью, серьёзных проблем со здоровьем обнаружено не было.

Небольшая пауза пошла на пользу Елене. Один брейк она отыграла сразу же, а затем взяла и свой гейм. Однако Людмила, после того как её отрыв сократился до 4:3, большего ей не позволила. Россиянка под ноль взяла свою подачу, а в девятом гейме использовала первый же сетбол на приёме, отдав сопернице лишь один розыгрыш, — 6:3 за 32 минуты. Стоит отметить, что Самсонова на протяжении всей партии здорово подавала, сделав пять эйсов.

Людмила Самсонова играет на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году Фото: Fred Lee/Getty Images

На старте второй партии события развивались не менее интересно. В третьем гейме Самсонова смогла защитить свою подачу, несмотря на две двойные ошибки. В четвёртом — россиянка сумела сделать брейк, несмотря на неутешительное начало — 40:0 на подаче Остапенко — так счёт стал 3:1 в пользу Людмилы. А в восьмом гейме, когда Самсонова вела 5:2, она вышла на тройной матчбол на приёме, реализованный ею с третьей попытки (Остапенко сорвала удар), — 6:3, 6:2 за 1 час 4 минуты.

Вот так Самсонова вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине. Благодаря этой победе она поднимется как минимум на 18-е место в рейтинге WTA. И уже поджидает следующую соперницу, которой станет либо чемпионка Australian Open 2023 года, первая ракетка мира Арина Соболенко, либо победительница Уимблдона-2022, пятый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина. А другую полуфинальную пару составят Ига Свёнтек (Польша, 2) и Кори Гауфф (США, 3).

Все четвертьфиналы закончатся сегодня, 6 октября. Полуфиналы состоятся в субботу, 7 октября, финал — в воскресенье, 8 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».