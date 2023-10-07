Дмитриева: Рыбакина сейчас играет очень неровно, победа Самсоновой — ожидаемая

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка и комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу победу 22-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой над пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Рыбакина сейчас играет очень неровно, поэтому никогда неясно, будет она в хорошей или плохой форме. Самсонова имеет опыт игры с Еленой, несколько раз её обыгрывала и в отличие от многих не теряется в игре с ней. Считаю, что это была ожидаемая победа.

К сожалению, Самсонова в начале сезона плохо начала, и все потеряли к ней интерес. Но, на самом деле, она закончила прошлый сезон на очень хорошем уровне. И сейчас к концу сезона вновь обрела очень хорошую форму», — приводит слова Дмитриевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 7 октября, в полуфинале Самсонова со счётом 7:6 (9:7), 6:3 обыграла чемпионку Уимблдона-2022, пятую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину и вышла в финал турнира в Пекине, где сыграет со второй ракеткой мира Игой Свёнтек.