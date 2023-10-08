Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между норвежским теннисистом Каспером Руудом (девятая ракетка мира) и представителем США Кристофером Юбэнксом (32-я ракетка мира). Рууд одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.
Рууд оказался сильнее Юбэнкса со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Рууд сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Юбэнкс, в свою очередь, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Таким образом, Рууд прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Душан Лайович — Фабиан Марожан.
- 8 октября 2023
-
09:56
-
09:46
-
09:14
- 7 октября 2023
-
21:36
-
20:15
-
19:50
-
19:36
-
19:22
-
17:49
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:41
-
16:21
-
16:18
-
16:12
-
16:06
-
15:54
-
15:47
-
15:45
-
15:31
-
15:23
-
15:15
-
15:08
-
14:59
-
14:56
-
14:40
-
14:36
-
14:34
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:57
-
13:57
-
13:43