Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между норвежским теннисистом Каспером Руудом (девятая ракетка мира) и представителем США Кристофером Юбэнксом (32-я ракетка мира). Рууд одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Рууд оказался сильнее Юбэнкса со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Рууд сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Юбэнкс, в свою очередь, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Рууд прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Душан Лайович — Фабиан Марожан.