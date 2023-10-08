Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае

Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между норвежским теннисистом Каспером Руудом (девятая ракетка мира) и представителем США Кристофером Юбэнксом (32-я ракетка мира). Рууд одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Рууд оказался сильнее Юбэнкса со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Рууд сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Юбэнкс, в свою очередь, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Рууд прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Душан Лайович — Фабиан Марожан.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android