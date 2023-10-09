Хачанов проиграл Димитрову и покинул одиночный турнир в Шанхае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову, занимающему 19-ю строчку в мировом рейтинге, в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча продлилась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу 32-летнего болгарина.
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Хачанов допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Димитрова девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также болгарин допустил на одну невынужденную ошибку больше, чем россиянин (12:11).
В следующем круге Григор сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Даниэль Эванс.
Напомним, призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) составил $ 8,8 млн.
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