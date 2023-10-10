Каспер Рууд проиграл 91-й ракетке мира Фабиану Марожану в четвёртом круге турнира в Шанхае

В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (91-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 в пользу венгерского спортсмена.

Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Марожан в этом матче шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Рууда 14 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Чжан Чжичжэнь (Китай). Турнир в Китае продлится до 15 октября.