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Каспер Рууд проиграл 91-й ракетке мира Фабиану Марожану в четвёртом круге турнира в Шанхае

Каспер Рууд проиграл 91-й ракетке мира Фабиану Марожану в четвёртом круге турнира в Шанхае
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В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (91-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 в пользу венгерского спортсмена.

Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Марожан в этом матче шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Рууда 14 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Чжан Чжичжэнь (Китай). Турнир в Китае продлится до 15 октября.

Шанхай. 4-й круг
10 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		3 6
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
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