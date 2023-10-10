Каспер Рууд проиграл 91-й ракетке мира Фабиану Марожану в четвёртом круге турнира в Шанхае
Поделиться
В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (91-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 в пользу венгерского спортсмена.
Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Марожан в этом матче шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Рууда 14 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Чжан Чжичжэнь (Китай). Турнир в Китае продлится до 15 октября.
Комментарии
- 10 октября 2023
-
10:22
-
09:50
-
09:38
-
09:25
-
09:12
-
02:00
-
00:36
-
00:02
- 9 октября 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:57
-
22:47
-
22:26
-
20:47
-
20:37
-
20:16
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
18:42
-
18:40
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:04
-
17:29
-
17:05
-
15:55
-
13:48
-
13:06
-
12:12
-
10:37
-
10:29
-
10:27
-
10:17
Партнерский контент