Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, не проиграв ни гейма

61-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прошла во второй круг женского теннисного турнира в Гонконге. В первом раунде её соперницей была 196-я ракетка мира Яна Фетт из Хорватии. Игра, продолжавшаяся 50 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:0, 6:0.

Российская теннисистка не отдала ни одного гейма, семь раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. У хорватки ноль эйсов и пять двойных ошибок.

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Александры Саснович (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия). Их встреча состоится в среду, 11 октября. Начало поединка в 10:00 мск. Напомним, турнир WTA-250 в Гонконге завершится 15 октября. Призовой фонд турнира — $ 259 303.