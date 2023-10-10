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Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, не проиграв ни гейма

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, не проиграв ни гейма
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61-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прошла во второй круг женского теннисного турнира в Гонконге. В первом раунде её соперницей была 196-я ракетка мира Яна Фетт из Хорватии. Игра, продолжавшаяся 50 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:0, 6:0.

Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 14:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
61
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Яна Фетт
196
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт

Российская теннисистка не отдала ни одного гейма, семь раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. У хорватки ноль эйсов и пять двойных ошибок.

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Александры Саснович (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия). Их встреча состоится в среду, 11 октября. Начало поединка в 10:00 мск. Напомним, турнир WTA-250 в Гонконге завершится 15 октября. Призовой фонд турнира — $ 259 303.

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