Стали известны соперницы Корнеевой и Лансере по первому кругу в Гонконге

Российские теннисистки Алина Корнеева и Софья Лансере, успешно преодолевшие квалификационный отбор турнира WTA-250 в Гонконге, узнали соперниц по первому кругу турнира.

Все матчи с участием победительниц квалификации пройдут в среду, 11 октября. Алина Корнеева в первом круге основной сетки встретится ещё с одной россиянкой Валерией Савиных. Софья Лансере сыграет с обладательницей уайлд-кард из Гонконга Хон Йи Коди Вон. Теннисистка из Казахстана Анна Данилина, также прошедшая через сито квалификации, сразится за выход в следующий круг с польской спортсменкой Магдаленой Френх. Ещё одна победительница квалификации Дарья Савилл (Австралия) сойдётся в первом круге с третьей сеяной Элисе Мертенс из Бельгии.

Турнир в Гонконге продлится до 15 октября.