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Карлос Алькарас проиграл Григору Димитрову в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Карлос Алькарас проиграл Григору Димитрову в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с представителем Болгарии Григором Димитровым (19-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 11 минут. Димитров в этой встрече десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае Григор Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира чилийским теннисистом Николасом Харри. Соревнования в Китае завершатся 15 октября.

Шанхай. 4-й круг
11 октября 2023, среда. 13:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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