Карлос Алькарас проиграл Григору Димитрову в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с представителем Болгарии Григором Димитровым (19-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.
Матч продлился 2 часа 11 минут. Димитров в этой встрече десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае Григор Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира чилийским теннисистом Николасом Харри. Соревнования в Китае завершатся 15 октября.
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