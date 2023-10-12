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Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
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61-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (20-я в рейтинге WTA) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Павлюченкова в этой встрече пять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк пойнта из 11.

В четвертьфинале соревнований в Гонконге Павлюченкова сыграет с 85-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой. Турнир в Гонконге завершится 15 октября.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 12:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
61
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		1 6
5 		6 1
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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