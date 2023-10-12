Мирра Андреева проиграла финалистке US Open в борьбе за четвертьфинал турнира в Гонконге

50-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил $ 259 303.

В матче второго круга Андреева со счётом 6:3, 1:6, 3:6 проиграла финалистке US Open – 2021, представительнице Канады Лейле Фернандес (в данный момент 60-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час 55 минут. Андреева четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фернандес четыре эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал Гонконга Фернандес поспорит с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой, выбившей другую 16-летнюю россиянку — Алину Корнееву.