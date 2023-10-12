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Фанаты предположили, что Стивенс ждёт ребёнка после её фото в купальнике. Слоан ответила

Фанаты предположили, что Стивенс ждёт ребёнка после её фото в купальнике. Слоан ответила
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Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала в социальных сетях свежее фото в купальнике из бассейна. На что один из пользователей предположил, что Стивенс ждёт ребёнка.

Подписчица: ты ждёшь ребёнка? Я же вижу.
Стивенс: нет. А ты ждёшь ребёнка?

Фото: из личного архива Слоан Стивенс

Напомним, в январе 2022 года Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора. Позднее она заявила, что намерена в ближайшем будущем стать многодетной матерью. «Я готовлю себя к будущему. Заморожу свои яйцеклетки в это межсезонье. Я уже начала этот процесс. Мне всегда хотелось это сделать, потому что я не хочу выбирать между карьерой и созданием семьи», — заявила Стивенс.

В последний раз в этом сезоне Стивенс выходила на корт на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре. Там она дошла до второго круга.

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