Павлюченкова вышла в 1/4 Гонконга. А Андреева и Корнеева сорвали ремейк драмы финала AO

В четверг, 12 октября, на турнире WTA-250 в Гонконге завершились матчи второго круга. Сегодня свои поединки проводили сразу четыре россиянки, но при этом не было ни одного дерби. Теперь обо всём по порядку.

Особый интерес представляли встречи наших 16-летних звёздочек Мирры Андреевой, напрямую попавшей в основную сетку, и Алины Корнеевой, пробившейся через квалификацию. Корнеева, для которой это вообще дебют в основной сетке турнира уровня не ниже WTA-250, сражалась с 88-й ракеткой мира Линдой Фрухвиртовой — чешка всего на два года старше, — а Андреева играла с 21-летней финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес, занимающей 60-е место в рейтинге WTA.

Дополнительная интрига заключалась в том, что в случае побед Андреева и Корнеева выходили друг на друга в четвертьфинале. На взрослом уровне они ещё не играли друг с другом — хочется верить, что впереди у них ещё много таких баталий. А вот финал юниорского Australian Open этого года до сих пор стоит перед глазами. Тогда победу в драматичнейшем противостоянии одержала Корнеева — 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Слёз после матча не смог сдержать никто.

Корнеева затем и юниорский «Ролан Гаррос» выиграла. На юниорском Уимблдоне она дошла до полуфинала, а на US Open не попала из-за проблем с визой. И всё равно Андреева, чуть раньше перешедшая во взрослый тур, как-то больше на слуху, не находите? Пока её пиком является выход в 1/8 Уимблдона — условно говоря, в топ-16 лучших теннисисток мира на траве. В конце концов, Мирра сейчас 50-я ракетка мира, а Алина, её соотечественница, ровесница и подруга, — 179-я.

Первой свой матч начала Корнеева. В первом сете россиянка довольно часто ошибалась и во многом из-за этого проиграла партию. Фрухвиртова повела 2:0, уйдя при этом с брейк-пойнта во втором гейме, а в пятом ещё раз взяла чужую подачу — 4:1. В восьмом гейме Алина один брейк отыграла, но следом тут же под ноль отдала свой гейм — 6:3 в пользу Линды за 38 минут.

Во второй партии Фрухвиртова также повела 2:0, но Корнеева ответила обратным брейком, после чего взяла и свой гейм — 2:2. Затем они без брейк-пойнтов добрались до 5:5, хотя и потрепали друг другу нервы в двух затяжных геймах в середине сета. А после этого чешка не оставила шансов россиянке: в 11-м гейме она подала под ноль, а в 12-м под ноль же и приняла — 6:3, 7:5 за 1 час 32 минуты.

Чуть позже на другой корт вышла Андреева. Интересно, что ранее она уже играла с Фернандес. Весной Мирра получила уайлд-кард на грунтовый «тысячник» в Мадриде и обыграла Лейлу со счётом 6:3, 6:4.

В отчётном матче первый сет остался за россиянкой, действовавшей точнее и меньше ошибавшейся. Мирра уже в третьем гейме оформила брейк, реализовав третий брейк-пойнт, а в шестом не позволила сопернице использовать ни одного из трёх шансов — 4:2. После этого теннисистки взяли ещё по гейму на подаче, причём Андреева спасла ещё один брейк-пойнт, а в девятом гейме приключилась приятная неожиданность: брейк под ноль в исполнении Мирры — 6:3.

А во второй партии неожиданности начались уже неприятные. Андреева проиграла её со счётом 1:6. Из четырёх геймов на своей подаче россиянка выиграла лишь один. При этом Фернандес, ставшая ощутимо меньше ошибаться, в трёх своих геймах лишь раз позволила сопернице выйти на брейк-пойнт, да и тот спасла — в долгом шестом гейме, когда четырежды было «ровно». А в седьмом гейме канадка добилась своего со второго сетбола.

На старте решающего сета теннисистки обменялись брейками. А затем инициатива перешла к Фернандес, после того как Андреева стала непозволительно много ошибаться. Канадка взяла следующие четыре гейма: на своей подаче в этот отрезок она отдала лишь очко, а чужие геймы брала с первого брейк-пойнта.

Подавая на матч при 5:1, Лейла излишне расслабилась. Иначе чем объяснить, что она под ноль проиграла свой гейм? После этого Мирра воспряла духом и впервые в этой партии взяла свой гейм. Вторую возможность подать на матч Фернандес получила при 5:3. И тут уже не упустила своего, реализовав первый же матчбол, после того как Андреева не смогла принять в корт, — 3:6, 6:1, 6:3 за 1 час 55 минут.

Вот так Фрухвиртова и Фернандес вышли друг на друга в четвертьфинале — увы, ремейк финала юниорского AO не состоится.

Также сегодня свои матчи провели финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, игравшая с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей, и 23-летняя Софья Лансере, 271-й номер рейтинга WTA, — ей противостояла третья сеяная Элисе Мертенс. По времени эти поединки прошли раньше, чем битвы с участием Андреевой и Корнеевой.

Павлюченкова выиграла первый сет у Хаддад-Майи, несмотря на то что инициатива поначалу была на стороне последней. В шестом гейме россиянка спасла двойной брейк-пойнт, а вот в восьмом позволила бразильянке сделать брейк — 5:3. Тем не менее партия осталась за Анастасией, которая после этого по-хорошему разозлилась и забрала четыре гейма подряд. Взяв в 11-м гейме под ноль подачу соперницы, она затем подала на сет — 7:5.

Но вторую партию Павлюченкова по результату провалила. Из первых шести геймов она играла пять. При этом нельзя сказать, что на своей подаче россиянка не упиралась: второй гейм она отдала со второго брейк-пойнта, а четвёртый — только с пятого. Но сама Анастасия ни разу не выходила на брейк-пойнт. В седьмом гейме Хаддад-Майя без проблем подала на сет — 6:1.

А в решающей партии Павлюченкова смогла ответить ей тем же: 6:1! Поведя 2:0, россиянка вытащила тяжёлый третий гейм, в котором спасла брейк-пойнт. В четвёртом гейме Анастасия сделала второй брейк (4:0), потом они с Беатрис под ноль взяли свои геймы (5:1), а в седьмом гейме всё было кончено — 7:5, 1:6, 6:1 за 2 часа 35 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с 27-летней чешкой Катержиной Синяковой, которая во втором круге одержала волевую победу над Камиллой Рахимовой (6:7, 6:3, 6:1). В одиночном разряде Синякова занимает 85-е место в мировом рейтинге, а в парном — пятое (а ведь была и первой ракеткой мира в парах!).

Наконец, теперь о Лансере. Россиянка, игравшая с Мертенс, под ноль проиграла первые два гейма. В девятом гейме бельгийка сделала второй брейк — 6:3 в её пользу.

Вторую партию Софья провела куда увереннее. До 3:3 теннисистки дошли без брейков, хотя имели брейк-пойнты. Потом они обменялись брейками (4:4), а затем Лансере, подавая при 4:5 не в свою пользу, спасла два матчбола — 5:5! После этого Софья оформила второй брейк, но подать на сет не смогла — 6:6. А на тай-брейке Элисе действовала чуть точнее — 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 4 минуты.

Матчи 1/4 финала пройдут завтра, 13 октября, полуфиналы — в субботу, 14 октября, финал — в воскресенье, 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».