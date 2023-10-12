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Гонконг-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра Андреева и Алина Корнеева, Павлюченкова

Павлюченкова вышла в 1/4 Гонконга. А Андреева и Корнеева сорвали ремейк драмы финала AO
Александр Насонов
Гонконг-2023: сетки, результаты, расписание
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Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года пробилась в восьмёрку лучших на турнире, а обе наши 16-летние звёздочки проиграли.

В четверг, 12 октября, на турнире WTA-250 в Гонконге завершились матчи второго круга. Сегодня свои поединки проводили сразу четыре россиянки, но при этом не было ни одного дерби. Теперь обо всём по порядку.

WTA-250. Гонконг-2023. Турнирная сетка

Особый интерес представляли встречи наших 16-летних звёздочек Мирры Андреевой, напрямую попавшей в основную сетку, и Алины Корнеевой, пробившейся через квалификацию. Корнеева, для которой это вообще дебют в основной сетке турнира уровня не ниже WTA-250, сражалась с 88-й ракеткой мира Линдой Фрухвиртовой — чешка всего на два года старше, — а Андреева играла с 21-летней финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес, занимающей 60-е место в рейтинге WTA.

Дополнительная интрига заключалась в том, что в случае побед Андреева и Корнеева выходили друг на друга в четвертьфинале. На взрослом уровне они ещё не играли друг с другом — хочется верить, что впереди у них ещё много таких баталий. А вот финал юниорского Australian Open этого года до сих пор стоит перед глазами. Тогда победу в драматичнейшем противостоянии одержала Корнеева — 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Слёз после матча не смог сдержать никто.

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Корнеева затем и юниорский «Ролан Гаррос» выиграла. На юниорском Уимблдоне она дошла до полуфинала, а на US Open не попала из-за проблем с визой. И всё равно Андреева, чуть раньше перешедшая во взрослый тур, как-то больше на слуху, не находите? Пока её пиком является выход в 1/8 Уимблдона — условно говоря, в топ-16 лучших теннисисток мира на траве. В конце концов, Мирра сейчас 50-я ракетка мира, а Алина, её соотечественница, ровесница и подруга, — 179-я.

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Первой свой матч начала Корнеева. В первом сете россиянка довольно часто ошибалась и во многом из-за этого проиграла партию. Фрухвиртова повела 2:0, уйдя при этом с брейк-пойнта во втором гейме, а в пятом ещё раз взяла чужую подачу — 4:1. В восьмом гейме Алина один брейк отыграла, но следом тут же под ноль отдала свой гейм — 6:3 в пользу Линды за 38 минут.

Во второй партии Фрухвиртова также повела 2:0, но Корнеева ответила обратным брейком, после чего взяла и свой гейм — 2:2. Затем они без брейк-пойнтов добрались до 5:5, хотя и потрепали друг другу нервы в двух затяжных геймах в середине сета. А после этого чешка не оставила шансов россиянке: в 11-м гейме она подала под ноль, а в 12-м под ноль же и приняла — 6:3, 7:5 за 1 час 32 минуты.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 15:25 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Линда Фрухвиртова
88
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова

Чуть позже на другой корт вышла Андреева. Интересно, что ранее она уже играла с Фернандес. Весной Мирра получила уайлд-кард на грунтовый «тысячник» в Мадриде и обыграла Лейлу со счётом 6:3, 6:4.

В отчётном матче первый сет остался за россиянкой, действовавшей точнее и меньше ошибавшейся. Мирра уже в третьем гейме оформила брейк, реализовав третий брейк-пойнт, а в шестом не позволила сопернице использовать ни одного из трёх шансов — 4:2. После этого теннисистки взяли ещё по гейму на подаче, причём Андреева спасла ещё один брейк-пойнт, а в девятом гейме приключилась приятная неожиданность: брейк под ноль в исполнении Мирры — 6:3.

А во второй партии неожиданности начались уже неприятные. Андреева проиграла её со счётом 1:6. Из четырёх геймов на своей подаче россиянка выиграла лишь один. При этом Фернандес, ставшая ощутимо меньше ошибаться, в трёх своих геймах лишь раз позволила сопернице выйти на брейк-пойнт, да и тот спасла — в долгом шестом гейме, когда четырежды было «ровно». А в седьмом гейме канадка добилась своего со второго сетбола.
На старте решающего сета теннисистки обменялись брейками. А затем инициатива перешла к Фернандес, после того как Андреева стала непозволительно много ошибаться. Канадка взяла следующие четыре гейма: на своей подаче в этот отрезок она отдала лишь очко, а чужие геймы брала с первого брейк-пойнта.

Подавая на матч при 5:1, Лейла излишне расслабилась. Иначе чем объяснить, что она под ноль проиграла свой гейм? После этого Мирра воспряла духом и впервые в этой партии взяла свой гейм. Вторую возможность подать на матч Фернандес получила при 5:3. И тут уже не упустила своего, реализовав первый же матчбол, после того как Андреева не смогла принять в корт, — 3:6, 6:1, 6:3 за 1 час 55 минут.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 15:35 МСК
Лейла Фернандес
60
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 3
         
Мирра Андреева
50
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Вот так Фрухвиртова и Фернандес вышли друг на друга в четвертьфинале — увы, ремейк финала юниорского AO не состоится.

Также сегодня свои матчи провели финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, игравшая с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей, и 23-летняя Софья Лансере, 271-й номер рейтинга WTA, — ей противостояла третья сеяная Элисе Мертенс. По времени эти поединки прошли раньше, чем битвы с участием Андреевой и Корнеевой.

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Павлюченкова выиграла первый сет у Хаддад-Майи, несмотря на то что инициатива поначалу была на стороне последней. В шестом гейме россиянка спасла двойной брейк-пойнт, а вот в восьмом позволила бразильянке сделать брейк — 5:3. Тем не менее партия осталась за Анастасией, которая после этого по-хорошему разозлилась и забрала четыре гейма подряд. Взяв в 11-м гейме под ноль подачу соперницы, она затем подала на сет — 7:5.

Но вторую партию Павлюченкова по результату провалила. Из первых шести геймов она играла пять. При этом нельзя сказать, что на своей подаче россиянка не упиралась: второй гейм она отдала со второго брейк-пойнта, а четвёртый — только с пятого. Но сама Анастасия ни разу не выходила на брейк-пойнт. В седьмом гейме Хаддад-Майя без проблем подала на сет — 6:1.

А в решающей партии Павлюченкова смогла ответить ей тем же: 6:1! Поведя 2:0, россиянка вытащила тяжёлый третий гейм, в котором спасла брейк-пойнт. В четвёртом гейме Анастасия сделала второй брейк (4:0), потом они с Беатрис под ноль взяли свои геймы (5:1), а в седьмом гейме всё было кончено — 7:5, 1:6, 6:1 за 2 часа 35 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с 27-летней чешкой Катержиной Синяковой, которая во втором круге одержала волевую победу над Камиллой Рахимовой (6:7, 6:3, 6:1). В одиночном разряде Синякова занимает 85-е место в мировом рейтинге, а в парном — пятое (а ведь была и первой ракеткой мира в парах!).

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 12:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
61
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		1 6
5 		6 1
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Наконец, теперь о Лансере. Россиянка, игравшая с Мертенс, под ноль проиграла первые два гейма. В девятом гейме бельгийка сделала второй брейк — 6:3 в её пользу.

Вторую партию Софья провела куда увереннее. До 3:3 теннисистки дошли без брейков, хотя имели брейк-пойнты. Потом они обменялись брейками (4:4), а затем Лансере, подавая при 4:5 не в свою пользу, спасла два матчбола — 5:5! После этого Софья оформила второй брейк, но подать на сет не смогла — 6:6. А на тай-брейке Элисе действовала чуть точнее — 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 4 минуты.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 13:10 МСК
Софья Лансере
271
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Элисе Мертенс
41
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Матчи 1/4 финала пройдут завтра, 13 октября, полуфиналы — в субботу, 14 октября, финал — в воскресенье, 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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