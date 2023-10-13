Павлюченкова — Синякова: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Гонконге

Сегодня, 13 октября, состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Гонконге, в котором за выход в 1/2 финала поборется российская теннисистка, 61-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова. Её соперницей будет 85-я ракетка мира из Чехии Катержина Синякова. Встреча поставлена последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся около 14:40 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анастасии Павлюченковой и Катержины Синяковой за выход в полуфинал турнира в Гонконге.
Это будет пятая личная встреча спортсменок. По победам в предыдущих матчах лидирует Анастасия Павлюченкова: россиянка обыгрывала чешку на Кубке Кремля в 2014 и 2016 годах, а также в Линце в 2015 году. Синякова же была сильнее в последнюю встречу теннисисток — на «Ролан Гаррос» в 2020 году.
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