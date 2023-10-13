Рублёв одержал уверенную победу над Умбером и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, одержал уверенную победу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл 34-ю ракетку мира из Франции Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте ровно полтора часа. Андрей Рублёв по ходу матча реализовал пять брейк-пойнтов из десяти и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Уго Умбера один реализованный брейк-пойнт из четырёх и одна двойная ошибка. Также оба спортсмена выполнили по два эйса по ходу встречи.

За выход в финал Андрей Рублёв поборется с 19-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым. Это будет седьмая личная встреча теннисистов, у которых по победам в очном противостоянии сейчас ничья — 3-3: болгарин побеждал на Australian Open, в Роттердаме (оба матча — 2018) и в Вене (2022), а россиянин был сильнее на US Open (2017), в Пекине (2019) и в Индиан-Уэллсе (2022).