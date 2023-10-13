Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Гонконге, уступив Синяковой

Российская теннисистка, 61-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе потерпела поражение в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Гонконге. Спортсменка в двух сетах проиграла 85-й ракетке мира из Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Анастасия Павлюченкова по ходу матча выполнила пять эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила пять двойных ошибок. На счету Катержины Синяковой — две подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 13 и три двойные ошибки.
За выход в финал Катержина Синякова поборется с 42-й ракеткой мира из Италии Мартиной Тревизан. Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в которых ничья: чешка побеждала в Портороже (2022), а итальянка — в Гвадалахаре (2022).
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