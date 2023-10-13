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Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Гонконге, уступив Синяковой

Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Гонконге, уступив Синяковой
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Российская теннисистка, 61-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе потерпела поражение в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Гонконге. Спортсменка в двух сетах проиграла 85-й ракетке мира из Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Анастасия Павлюченкова по ходу матча выполнила пять эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила пять двойных ошибок. На счету Катержины Синяковой — две подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 13 и три двойные ошибки.

За выход в финал Катержина Синякова поборется с 42-й ракеткой мира из Италии Мартиной Тревизан. Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в которых ничья: чешка побеждала в Портороже (2022), а итальянка — в Гвадалахаре (2022).

Гонконг. 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 15:05 МСК
Катержина Синякова
85
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Анастасия Павлюченкова
61
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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