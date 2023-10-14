«Потрясающий парень, великолепный теннисист». Димитров — о Рублёве

Болгарский теннисист Григор Димитров, 19-я ракетка мира, высказался о ближайшем сопернике, россиянине Андрее Рублёве.

«Андрей очень стабильный теннисист. Потрясающий парень, великолепный спортсмен. Я не думаю, что у меня найдётся достаточно слов, чтобы описать его. Вы знаете, что произойдёт: он будет бороться до конца, он будет стараться отбивать всё, что летит на его половину», – сказал Димитров в ходе пресс-конференции.

Напомним, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с Димитровым в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч состоится в субботу, 14 октября, начало – в 15:00 мск. Это будет седьмая личная встреча теннисистов, у которых по победам в очном противостоянии сейчас ничья — 3-3.