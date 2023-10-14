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Селиваненко — о матче Рублёва и Димитрова: матч, который стоит всем посмотреть

Селиваненко — о матче Рублёва и Димитрова: матч, который стоит всем посмотреть
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча полуфинальной стадии «Мастерса» в Шанхае, где россиянин Андрей Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым.

«Полуфинал турнира такого уровня всегда интересен со всех точек зрения. Григор сейчас на подъеме. По качеству игры это один из его лучших сезонов и точно лучший за последние несколько лет. Должна быть красивая игра. Андрей и Григор отлично знают друг друга. У них отличные человеческие отношения. Думаю, что это тот матч, который стоит всем посмотреть», — сказал Селиваненко в интервью «Спорт-экспресс».

На данный момент между теннисистами сыграно шесть игр в рамках тура АТР, оба выиграли по три матча друг и друга.

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