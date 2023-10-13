Григор Димитров отказался от участия в European Open в Антверпене после успеха в Шанхае

Болгарский теннисист Григор Димитров, 19-я ракетка мира, решил сняться с участия в Открытом чемпионате Европы 2023 года в Антверпене на фоне успешного выступления на турнире в Шанхае, сообщает Tennis Infinity.

Димитров вышел в полуфинал шанхайского «Мастерса» и за выход в финал сразится с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Матч состоится в субботу, 14 октября, начало – в 15:00 мск. Это будет седьмая личная встреча теннисистов, у которых по победам в очном противостоянии сейчас ничья — 3-3.

Отметим, что болгарин одержал в этом сезоне 38 побед и выход в полуфинал – это лучший результат Димитрова на уровне ATP-1000 в этом году. 32-летний спортсмен, очевидно, намерен взять передышку перед «Мастерсом» Парижа, пропустив все соревнования, и вероятность этого станет очень высока, если Димитров сумеет пробиться в финал.