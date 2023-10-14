Андрей Рублёв – Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Шанхае

Сегодня, 14 октября олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с бывшей третьей ракеткой мира, болгарином Григором Димитровым за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок поставлен последним, третьим запуском на Центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Григор Димитров в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 3-3. Все шесть матчей были сыграны на харде. Впервые Рублёв и Димитров встретились ещё на US Open — 2017 (там победил Рублёв, но Димитров взял реванш на Australian Open — 2018). В прошлом году теннисисты тоже обменялись победами: Андрей выиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а Григор был сильнее в 1/8 финала Вены.