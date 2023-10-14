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Андрей Рублёв – Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Шанхае

Андрей Рублёв – Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Шанхае
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Сегодня, 14 октября олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с бывшей третьей ракеткой мира, болгарином Григором Димитровым за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок поставлен последним, третьим запуском на Центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Григор Димитров в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Шанхай. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 15:05 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч теннисистов равный — 3-3. Все шесть матчей были сыграны на харде. Впервые Рублёв и Димитров встретились ещё на US Open — 2017 (там победил Рублёв, но Димитров взял реванш на Australian Open — 2018). В прошлом году теннисисты тоже обменялись победами: Андрей выиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а Григор был сильнее в 1/8 финала Вены.

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