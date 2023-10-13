В субботу Андрею и Григору бороться за выход в финал «Мастерса» в Шанхае.

«Я почти влюбился в тебя!» Что между Рублёвым и Димитровым?

В российского теннисиста Андрея Рублёва сложно не влюбиться: он добр, открыт и весел. Кажется, он нравится всем. Причём не только детям и фанаткам, но и коллегам по теннисному цеху.

В субботу, 14 октября, Рублёв поборется с Григором Димитровым за выход в финал «Мастерса» в Шанхае. Одно только усложняет дело: между соперниками слишком сильна связь за пределами корта. Россиянина и болгарина объединяют тёплые личные отношения.

«Я почти влюбился в тебя…»

В апреле Рублёв и Димитров вместе тренировались в Монте-Карло и готовились к местному «Мастерсу», который Андрей впоследствии и выиграл. Теннисисты поделились забавным видео, в котором россиянин сделал неожиданное признание.

«Григор: Мы очень весело провели время. Расскажешь, чем мы занимались? [обращается к Рублёву]

Андрей: Я почти влюбился в тебя… Ну, и мы поиграли в теннис. Увидите всё позже».

И российские, и иностранные болельщики посчитали отношения теннисистов милыми. В мужском туре давно не было подобных дружеских историй, потому фанаты присвоили Андрею и Григору «броманс» – особый вид отношений теннисистов.

Впервые после первых признаний Рублёв и Димитров сыграли друг против друга в финале выставочного турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. Матч был не то чтобы критичным, но всё же важным и интересным для обоих соперников. В той встрече победу забрал Андрей со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16. После неё Григор и Андрей не смогли удержаться от повторных комплиментов друг другу.

Григор Димитров и Андрей Рублёв Фото: twitter.com/UniversTennis

«Он [Андрей] мне очень нравится. Мне нравится его теннис. Ты мне нравишься на корте и за его пределами, так что… Ты мне нравишься в любом случае, чувак. Он отличный парень», — цитирует Димитрова Sportskeeda.

«Если бы я был девушкой, то полностью влюбился бы в Григора. Даже будучи мужчиной, я влюблён в Григора», – разоткровенничался Рублёв со Sportskeeda.

Пранк Григора над Андреем

Во время «Мастерса» в Шанхае Димитров устроил пранк над своими друзьями, в число которых вошёл и Рублёв. Григор тайно попросил организаторов дать игрокам смешные фразы на китайском и предупредить их, что они говорят что-то важное для промо к турниру. Вышло весело. Тему близких отношений с россиянином болгарин не смог обойти стороной.

Рублёву досталась фраза «Я люблю Григора». Димитров же осыпал Андрея в ответ комплиментами: «Мой дорогой. Мой милый. Моя настоящая любовь».

С отношениями на корте всё сложно

Полуфинал «Мастерса» в Шанхае будет для Рублёва и Димитрова реальной проверкой их дружбы. Каждому есть что терять. Позади у каждого – по одному выигранному «Мастерсу». Не за горами – концовка сезона и желание красиво и логично завершить год.

К тому же счёт личных встреч между Григором и Андреем – 3:3. В прошлый раз теннисисты играли официальный матч в октябре 2022 года. Во втором круге «пятисотника» в Вене болгарин одолел россиянина чуть больше чем за час, со счётом 6:3, 6:4. Время для Андрея брать реванш.