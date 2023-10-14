«Это меня достало». Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу полуфинала «Мастерса» в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв несколько раз по ходу матча в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) не смог сдержать эмоций, сопровождая свои речи нецензурной бранью.
В основном это происходило после обидных срывов в розыгрышах.
«Это ####### меня!» — прокричал Рублёв несколько раз. Позднее он выдал полностью нецензурную фразу.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Григор Димитров в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.
В полуфинале Шанхая Рублёв сражается с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. Андрей с трудом за 1 час и 18 минут выиграл первый сет со счётом 7:6 (9:7).
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