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«Это меня достало». Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу полуфинала «Мастерса» в Шанхае

«Это меня достало». Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу полуфинала «Мастерса» в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв несколько раз по ходу матча в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) не смог сдержать эмоций, сопровождая свои речи нецензурной бранью.

В основном это происходило после обидных срывов в розыгрышах.

«Это ####### меня!» — прокричал Рублёв несколько раз. Позднее он выдал полностью нецензурную фразу.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Григор Димитров в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

В полуфинале Шанхая Рублёв сражается с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. Андрей с трудом за 1 час и 18 минут выиграл первый сет со счётом 7:6 (9:7).

Шанхай. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 15:10 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		3
7 9 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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