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Амина Аншба не смогла обыграть Боузкову во втором круге турнира в Наньчане

Амина Аншба не смогла обыграть Боузкову во втором круге турнира в Наньчане
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424-я ракетка мира россиянка Амина Аншба, обыгравшая в первом круге турнира в Наньчане (Китай) Элину Аванесян (68-е место рейтинга WTA), не смогла победить 29-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову. Встреча завершилась в пользу третьей сеяной со счётом 7:5, 6:0.

Наньчан. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 09:10 МСК
Мари Боузкова
29
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Амина Аншба
424
Россия
Амина Аншба
А. Аншба

За 1 час 29 минут матча чешская теннисистка сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Амина Аншба навылет не подавала, но и двойных ошибок не допустила. Боузкова реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, россиянка — два из семи.

В четвертьфинале Боузкова сыграет с победительницей поединка Марии-Камилы Осорио-Серрано из Колумбии и испанки Сары Соррибес-Тормо. Турнир категории WTA-250 в Наньчане с призовым фондом $ 259 303 завершится 22 октября.

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