Каспер Рууд проиграл 79-й ракетке мира во втором круге турнира в Токио
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В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю США Маркосу Гирону (79-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Гирон в этой встрече девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рууда восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде соревнований в Токио Маркос Гирон сыграет с 17-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Хардовый турнир в Японии завершится 22 октября.
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