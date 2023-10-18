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Каспер Рууд проиграл 79-й ракетке мира во втором круге турнира в Токио

Каспер Рууд проиграл 79-й ракетке мира во втором круге турнира в Токио
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В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю США Маркосу Гирону (79-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Гирон в этой встрече девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рууда восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Токио Маркос Гирон сыграет с 17-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Хардовый турнир в Японии завершится 22 октября.

Токио (м). 2-й круг
18 октября 2023, среда. 12:10 МСК
Маркос Гирон
79
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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