Стало известно, на каком турнире Новак Джокович начнёт следующий сезон

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился на турнире теннисных сборных United Cup – 2024, который пройдёт в Австралии с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Эти соревнования станут для Джоковича первыми, по крайней мере, официальными в следующем сезоне.

Интересно, что Джокович по какой-то причине заявился на United Cup в последние несколько часов перед закрытием заявочного листа.

Напомним, на United Cup разыгрываются реальные очки ATP и WTA. В заявку грядущих соревнований попали и другие звёзды тенниса: японка Наоми Осака, полька Ига Свёнтек, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Действующими победителями United Cup являются теннисисты сборной США (Джессика Пегула, Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фритц и Мэдисон Кис).