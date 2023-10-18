Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Стокгольм и Антверпен-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Сафиуллин, Котов, Шевченко

Сафиуллин отомстил обидчику Медведева. Российские теннисисты победно вернулись в Европу
Александр Насонов
Российские теннисисты победно вернулись в Европу
Аудио-версия:
Комментарии
Роман быстро расправился с Тьяго Уайлдом в Стокгольме, а Павел Котов прорвался в четвертьфинал.

На этой неделе в Европе проходят два хардовых турнира категории ATP-250. Соревнования принимают Стокгольм и Антверпен. В столице Швеции в основную сетку попали два россиянина: Роман Сафиуллин, занимающий 42-е место в мировой классификации, и 109-я ракетка мира Павел Котов, пробившийся через квалификацию. А в Бельгии Россию представляет 84-й номер рейтинга ATP Александр Шевченко. Все они играли в среду, 18 октября, причём Сафиуллин проводил матч первого круга, в то время как его соотечественники выступали во втором раунде.

ATP-250. Стокгольм-2023. Турнирная сетка

Сафиуллину по жребию выпало играть с 23-летним бразильцем Тьяго Уайлдом. Это тот самый теннисист, который в первом круге «Ролан Гаррос» этого года сенсационно победил Даниила Медведева. В сентябре Уайлд впервые в карьере пробился в топ-100 рейтинга ATP. Сейчас он занимает 77-ю строчку.

Материалы по теме
Наследник Куэртена с русскими корнями. Кто такой Тьяго Уайлд, выбивший Медведева с «РГ»
Наследник Куэртена с русскими корнями. Кто такой Тьяго Уайлд, выбивший Медведева с «РГ»

В первом сете одним из ключевых, как ни удивительно, стал первый гейм, в котором Сафиуллин спас три брейк-пойнта. В дальнейшем соперники уверенно держали подачу, а в восьмом гейме россиянин отлично отработал на приёме и, отдав оппоненту лишь очко, добился брейка — 5:3. После этого Роман подал на сет — 6:3 за 36 минут.

Во второй партии Уайлд также первым вышел на брейк-пойнты, но это ему не помогло. В четвёртом гейме он не реализовал ни одной попытки взять чужую подачу — 2:2. После этого Сафиуллин быстро довёл дело до победы, взяв оставшиеся четыре гейма примерно за 12 минут — 6:3, 6:2 за 1 час 12 минут. За всю игру Роман шесть раз подал навылет и записал на свой счёт 25 виннерсов (против 14 у Тьяго).

Стокгольм. 1-й круг
18 октября 2023, среда. 14:25 МСК
Тьяго Уайлд
77
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Во втором круге Роман Сафиуллин сыграет с 24-й ракеткой мира Адрианом Маннарино (2). Забавно, что это ещё один теннисист, в матчах с которым Даниил Медведев испытывает сложности (3-4 не в пользу россиянина).

Материалы по теме
Неудобный соперник Медведева выдал суперудар на US Open! Видео просмотрели уже 30 тыс. раз
Видео
Неудобный соперник Медведева выдал суперудар на US Open! Видео просмотрели уже 30 тыс. раз

Котов же, который в первом круге одержал волевую победу над седьмым сеяным Кристофером Юбэнксом (6:7, 6:3, 7:6), во втором раунде сражался с 55-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Первый сет начался с того, что Котов выдал брейк под ноль. За счёт этого он, собственно, и выиграл партию. В седьмом гейме россиянин ушёл с брейк-пойнта, но это был единственный момент, когда Сонего имел реальные шансы взять его подачу. В 10-м гейме Павел подал на партию — 6:4 за 44 минуты.

Во втором сете Котов, сделав брейк в третьем гейме, контролировал ситуацию. Но во второй половине партии при счёте 4:3 в пользу россиянина у обоих теннисистов вдруг засбоила подача, и они выдали на двоих четыре брейка подряд. При 6:5 Павел всё же смог подать на матч — 6:4, 7:5 за 1 час 49 минут.

Стокгольм. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 15:55 МСК
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов

А Шевченко, который в первом круге Антверпена одержал волевую победу над французским квалифаером Бенжаменом Бонзи (6:7, 7:6, 6:3), играл с 69-й ракеткой мира Хуаном-Пабло Варильясом (8). Первый сет Шевченко выиграл за явным преимуществом. У Александра всю партию шла подача — так, что у соперника не было ни одного брейк-пойнта. Сам же он в четвёртом гейме взял чужую подачу, в восьмом упустил три сетбола на приёме, а в девятом под ноль подал на партию — 6:3 всего за 32 минуты. За этот отрезок Шевченко собрал четыре эйса и порадовал прекрасным соотношением активно выигранных очков к невынужденным ошибкам: 13/1!

ATP-250. Антверпен-2023. Турнирная сетка

Вторую партию лучше провёл уже Варильяс. Взяв подачу соперника в шестом гейме, он повёл 4:2. После этого теннисисты обменялись брейками, а при 5:3 перуанец подал на сет — 6:3 за 40 минут. По статистике у него тоже было всё в порядке, особенно соотношение виннерсов к невынужденным: 10/0.

В решающем сете ключевым, как вскоре выяснилось, оказался третий гейм. Шевченко на подаче вёл 40:15, но проиграл со второго брейк-пойнта. После этого россиянин под ноль проиграл два гейма подряд — так Варильяс повёл 4:1 с двумя брейками. Один брейк Александр отыграл, но следом Хуан-Пабло ещё раз взял его подачу, после чего подал на матч — 3:6, 6:3, 6:2 за 1 час 48 минут.

Антверпен. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 17:20 МСК
Александр Шевченко
84
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Хуан-Пабло Варильяс
69
Перу
Хуан-Пабло Варильяс
Х. Варильяс

Также на этой неделе проходит «пятисотник» в Токио. Карен Хачанов, имевший седьмой номер посева, выбыл из борьбы в первом круге. Он потерпел поражение от австралийца русского происхождения Алексея Попырина: 4:6, 2:6.

А вот Аслан Карацев, наоборот, порадовал российских болельщиков, обыграв в первом круге 14-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо (6) — 6:3, 7:6. Во втором раунде он выйдет на корт с китайцем Чжан Чжичжэнем, который неожиданно остановил новоиспечённого победителя «Мастерса» в Шанхае Хуберта Хуркача — 3:6, 6:4, 7:6.

ATP-500. Токио-2023. Турнирная сетка

Все эти турниры завершатся в воскресенье, 22 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android