Сафиуллин отомстил обидчику Медведева. Российские теннисисты победно вернулись в Европу

На этой неделе в Европе проходят два хардовых турнира категории ATP-250. Соревнования принимают Стокгольм и Антверпен. В столице Швеции в основную сетку попали два россиянина: Роман Сафиуллин, занимающий 42-е место в мировой классификации, и 109-я ракетка мира Павел Котов, пробившийся через квалификацию. А в Бельгии Россию представляет 84-й номер рейтинга ATP Александр Шевченко. Все они играли в среду, 18 октября, причём Сафиуллин проводил матч первого круга, в то время как его соотечественники выступали во втором раунде.

Сафиуллину по жребию выпало играть с 23-летним бразильцем Тьяго Уайлдом. Это тот самый теннисист, который в первом круге «Ролан Гаррос» этого года сенсационно победил Даниила Медведева. В сентябре Уайлд впервые в карьере пробился в топ-100 рейтинга ATP. Сейчас он занимает 77-ю строчку.

В первом сете одним из ключевых, как ни удивительно, стал первый гейм, в котором Сафиуллин спас три брейк-пойнта. В дальнейшем соперники уверенно держали подачу, а в восьмом гейме россиянин отлично отработал на приёме и, отдав оппоненту лишь очко, добился брейка — 5:3. После этого Роман подал на сет — 6:3 за 36 минут.

Во второй партии Уайлд также первым вышел на брейк-пойнты, но это ему не помогло. В четвёртом гейме он не реализовал ни одной попытки взять чужую подачу — 2:2. После этого Сафиуллин быстро довёл дело до победы, взяв оставшиеся четыре гейма примерно за 12 минут — 6:3, 6:2 за 1 час 12 минут. За всю игру Роман шесть раз подал навылет и записал на свой счёт 25 виннерсов (против 14 у Тьяго).

Во втором круге Роман Сафиуллин сыграет с 24-й ракеткой мира Адрианом Маннарино (2). Забавно, что это ещё один теннисист, в матчах с которым Даниил Медведев испытывает сложности (3-4 не в пользу россиянина).

Котов же, который в первом круге одержал волевую победу над седьмым сеяным Кристофером Юбэнксом (6:7, 6:3, 7:6), во втором раунде сражался с 55-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Первый сет начался с того, что Котов выдал брейк под ноль. За счёт этого он, собственно, и выиграл партию. В седьмом гейме россиянин ушёл с брейк-пойнта, но это был единственный момент, когда Сонего имел реальные шансы взять его подачу. В 10-м гейме Павел подал на партию — 6:4 за 44 минуты.

Во втором сете Котов, сделав брейк в третьем гейме, контролировал ситуацию. Но во второй половине партии при счёте 4:3 в пользу россиянина у обоих теннисистов вдруг засбоила подача, и они выдали на двоих четыре брейка подряд. При 6:5 Павел всё же смог подать на матч — 6:4, 7:5 за 1 час 49 минут.

А Шевченко, который в первом круге Антверпена одержал волевую победу над французским квалифаером Бенжаменом Бонзи (6:7, 7:6, 6:3), играл с 69-й ракеткой мира Хуаном-Пабло Варильясом (8). Первый сет Шевченко выиграл за явным преимуществом. У Александра всю партию шла подача — так, что у соперника не было ни одного брейк-пойнта. Сам же он в четвёртом гейме взял чужую подачу, в восьмом упустил три сетбола на приёме, а в девятом под ноль подал на партию — 6:3 всего за 32 минуты. За этот отрезок Шевченко собрал четыре эйса и порадовал прекрасным соотношением активно выигранных очков к невынужденным ошибкам: 13/1!

Вторую партию лучше провёл уже Варильяс. Взяв подачу соперника в шестом гейме, он повёл 4:2. После этого теннисисты обменялись брейками, а при 5:3 перуанец подал на сет — 6:3 за 40 минут. По статистике у него тоже было всё в порядке, особенно соотношение виннерсов к невынужденным: 10/0.

В решающем сете ключевым, как вскоре выяснилось, оказался третий гейм. Шевченко на подаче вёл 40:15, но проиграл со второго брейк-пойнта. После этого россиянин под ноль проиграл два гейма подряд — так Варильяс повёл 4:1 с двумя брейками. Один брейк Александр отыграл, но следом Хуан-Пабло ещё раз взял его подачу, после чего подал на матч — 3:6, 6:3, 6:2 за 1 час 48 минут.

Также на этой неделе проходит «пятисотник» в Токио. Карен Хачанов, имевший седьмой номер посева, выбыл из борьбы в первом круге. Он потерпел поражение от австралийца русского происхождения Алексея Попырина: 4:6, 2:6.

А вот Аслан Карацев, наоборот, порадовал российских болельщиков, обыграв в первом круге 14-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо (6) — 6:3, 7:6. Во втором раунде он выйдет на корт с китайцем Чжан Чжичжэнем, который неожиданно остановил новоиспечённого победителя «Мастерса» в Шанхае Хуберта Хуркача — 3:6, 6:4, 7:6.

Все эти турниры завершатся в воскресенье, 22 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».