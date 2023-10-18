Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Да, он старый, но в форме». Эрика Андреева назвала своего теннисного краша

«Да, он старый, но в форме». Эрика Андреева назвала своего теннисного краша
Аудио-версия:
Комментарии

130-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева назвала своего теннисного краша (объект безответной влюблённости).

«Ох, не знаю, для меня, наверное, Григор Димитров. Главный краш. Да, он старый, но в форме», — сказала Андреева в интервью в эфире «Больше! Лайв».

Фото: Getty Images

Болгарин Димитров — победитель Итогового чемпионата ATP и ещё семи турниров ATP, бывшая третья ракетка мира. В мае ему исполнилось 32 года. Отметим, что в 2012–2013 годах Григора связывал роман с самой титулованной российской теннисисткой Марией Шараповой.

Отметим, что в середине сезона младшая сестра Эрики Мирра, делясь впечатлениями от турнира в Мадриде, назвала титулованного британца Энди Маррея красивым, её слова активно разошлись в медиа. Позднее Маррей в своём стиле иронично отреагировал: «Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение».

Материалы по теме
«Его голос звучал агрессивно и почти зло». Сложный путь Шараповой до всепоглощающей любви
«Его голос звучал агрессивно и почти зло». Сложный путь Шараповой до всепоглощающей любви
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android