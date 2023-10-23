Аслан Карацев поднялся на 13 строчек в обновлённом рейтинге ATP

Сегодня, 23 октября, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В лидирующей восьмёрке изменений не произошло, американский теннисист Тейлор Фритц поднялся на девятое место, сместив на строчку вниз Александра Зверева (Германия). Россиянин Аслан Карацев, дошедший до финала турнира ATP-500 в Токио, переместился вверх на 13 позиций и занимает 37-е место в рейтинге. На 28 позиций поднялся финалист турнира в Стокгольме российский теннисист Павел Котов, он на 81-й позиции.
Мировой рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8805.
3. Даниил Медведев (Россия) — 7355.
4. Янник Синнер (Италия) — 5000.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 4765.
6. Хольгер Руне (Дания) — 4400.
7. Стефанос Циципас (Греция) — 4300.
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3705.
9 (+1). Тейлор Фритц (США) — 3500.
10 (-1). Александр Зверев (Германия) — 3460…
16 (-1). Карен Хачанов (Россия) — 2340…
37 (+13). Аслан Карацев (Россия) — 1213…
43 (-1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1027…
81 (+28). Павел Котов (Россия) — 721...
83 (+1). Александр Шевченко (Россия) — 707.