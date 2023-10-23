Аслан Карацев поднялся на 13 строчек в обновлённом рейтинге ATP

Сегодня, 23 октября, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В лидирующей восьмёрке изменений не произошло, американский теннисист Тейлор Фритц поднялся на девятое место, сместив на строчку вниз Александра Зверева (Германия). Россиянин Аслан Карацев, дошедший до финала турнира ATP-500 в Токио, переместился вверх на 13 позиций и занимает 37-е место в рейтинге. На 28 позиций поднялся финалист турнира в Стокгольме российский теннисист Павел Котов, он на 81-й позиции.

Мировой рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8805.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7355.

4. Янник Синнер (Италия) — 5000.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 4765.

6. Хольгер Руне (Дания) — 4400.

7. Стефанос Циципас (Греция) — 4300.

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3705.

9 (+1). Тейлор Фритц (США) — 3500.

10 (-1). Александр Зверев (Германия) — 3460…

16 (-1). Карен Хачанов (Россия) — 2340…

37 (+13). Аслан Карацев (Россия) — 1213…

43 (-1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1027…

81 (+28). Павел Котов (Россия) — 721...

83 (+1). Александр Шевченко (Россия) — 707.