Вероника Кудерметова вышла в финал WTA Elite Trophy в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей вышла в финал малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Во втором матче своей отборочной группы Кудерметова и Хаддад-Майя обыграли Оксану Калашникову (Грузия) и Яну Сизикову (Россия) со счётом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час. За это время победительницы один раз подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Их соперницы не сделали эйсов и допустили восемь двойных. Также Кудерметова и её напарница реализовали пять из шести брейк-пойнтов, а Калашникова и Сизикова упустили оба брейк-пойнта.

Дуэт Кудерметовой и Хаддад-Майи досрочно занял первое место в своей группе, одержав победу в обеих встречах. Соперницы пары по финальному матчу турнира в Чжухае ещё не определились.