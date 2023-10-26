Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где встретится с Хачановым

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В напряжённой борьбе в трёх сетах спортсмен обыграл 17-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. По ходу встречи Даниил Медведев выполнил 14 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Григора Димитрова — пять подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и две двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Вене Даниил Медведев поборется за выход в 1/2 финала со своим соотечественником, 16-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Это будет шестая личная встреча спортсменов на корте.

Даниил Медведев лидирует по победам в матчах с Кареном Хачановым со счётом 4-1. Медведев был сильнее на Next Gen ATP Finals (2017), «Мастерсе» в Канаде (2019), в Аделаиде и на «Мастерсе» в Майами (оба — 2023), Хачанов же побеждал однажды: в Москве в 2018 году.