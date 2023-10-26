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Камельзон: уверенная победа над Димитровым — отличная заявка для Медведева на титул в Вене

Камельзон: уверенная победа над Димитровым — отличная заявка для Медведева на титул в Вене
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от выступления третьей ракетки мира из России Даниила Медведева на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 26 октября, россиянин вышел в четвертьфинал соревнований, в трёх сетах одержав победу над 17-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.

«Все мы хорошо знаем Григора. Против Димитрова никогда никому не бывает легко. В лучшей своей форме он может обыграть почти любого теннисиста. Но Медведев сейчас находится на пике своей формы. Он просто великолепно провёл два своих матча на этой неделе. Да, проиграл первый сет сегодня, но в этом нет ничего страшного. Просто Даниил долго входил в игру. После первого сета нашёл свой ритм и перехватил инициативу. Уверенная победа в матче с Димитровым — отличная заявка для Медведева на титул в Вене! Пока что всё складывается для него хорошо. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, за выход в полуфинал турнира в Вене Даниил Медведев поборется с 16-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым.

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