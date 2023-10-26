Селиваненко: Димитров проводит свой лучший сезон за годы, но Медведев сыграл отличный матч

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), а также поделился ожиданиями от матча спортсмена в 1/4 финала соревнований с другим россиянином, Кареном Хачановым, 16-й ракеткой мира.

«Даниил провёл отличный матч, несколько отпустив Григора в первом сете, но затем вернув контроль над игрой во втором и сделав брейк в нужный момент в решающем сете. Но надо отдать должное и Григору, который проводит свой лучший сезон за последние годы.

Что касается предстоящего матча с Кареном Хачановым, то такие матчи всегда принципиальны независимо от того, в каком турнире и каком круге Даниил и Карен играют между собой», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.