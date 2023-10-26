Ольховский высказался о победе Медведева над Димитровым на турнире в Вене

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе третьей ракетки мира из России Даниила Медведева над 17-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Тяжёлый матч. Даня сейчас выглядит получше, чем Димитров — так и получилось. Действительно тяжёлый матч, но Медведев всё равно молодец. Даня в очередной проявил характер, а в таких матчах побеждает сильнейший», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал соревнований, где в российском дерби поборется за выход в 1/2 финала турнира в Вене с 16-й ракеткой мира Кареном Хачановым.