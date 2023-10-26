Рууд на тай-брейке проиграл 96-й ракетке мира во втором круге турнира в Базеле

Норвежский теннисист Каспер Рууд, восьмая ракетка мира, потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В трёх сетах на тай-брейке спортсмен проиграл 96-й ракетке мира из Швейцарии Доминику Штефану Штрикеру, выступающему на соревнованиях по уайлд-кард. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (1:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. По ходу матча Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету Доминика Штефана Штрикера — 13 подач навылет, 1 реализованный брейк-пойнт из 12 и две двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира швейцарский спортсмен поборется с 28-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет первая личная встреча теннисистов.