Рууд на тай-брейке проиграл 96-й ракетке мира во втором круге турнира в Базеле

Норвежский теннисист Каспер Рууд, восьмая ракетка мира, потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В трёх сетах на тай-брейке спортсмен проиграл 96-й ракетке мира из Швейцарии Доминику Штефану Штрикеру, выступающему на соревнованиях по уайлд-кард. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (1:7).
Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. По ходу матча Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету Доминика Штефана Штрикера — 13 подач навылет, 1 реализованный брейк-пойнт из 12 и две двойные ошибки.
За выход в полуфинал турнира швейцарский спортсмен поборется с 28-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет первая личная встреча теннисистов.
- 28 октября 2023
-
01:44
-
00:21
-
00:12
- 27 октября 2023
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
22:50
-
22:30
-
21:48
-
21:30
-
21:01
-
20:39
-
20:22
-
20:12
-
19:58
-
19:53
-
19:39
-
18:45
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
16:51
-
15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:31
-
12:22
-
12:13
-
10:53
-
10:24
-
10:14