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Рууд на тай-брейке проиграл 96-й ракетке мира во втором круге турнира в Базеле

Рууд на тай-брейке проиграл 96-й ракетке мира во втором круге турнира в Базеле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, восьмая ракетка мира, потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В трёх сетах на тай-брейке спортсмен проиграл 96-й ракетке мира из Швейцарии Доминику Штефану Штрикеру, выступающему на соревнованиях по уайлд-кард. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (1:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. По ходу матча Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету Доминика Штефана Штрикера — 13 подач навылет, 1 реализованный брейк-пойнт из 12 и две двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира швейцарский спортсмен поборется с 28-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет первая личная встреча теннисистов.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 18:20 МСК
Доминик Штефан Штрикер
96
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 1
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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