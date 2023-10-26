Штрикер прокомментировал свою победу над Руудом на турнире в Базеле

Швейцарский теннисист Доминик Штефан Штрикер, 96-я ракетка мира, прокомментировал свою победу над восьмой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Отличное чувство, во-первых, от того, что я смог выиграть этот матч, эту сложную битву здесь. Под конец второго сета было несколько тяжёлых моментов, как и на старте третьего, но я чувствовал себя великолепно в течение всей игры и сейчас я очень счастлив. Сыграл невероятный тай-брейк, очень рад пройти дальше», — приводит пресс-служба ATP слова Штрикера, сказанные в интервью на корте.

Напомним, ранее в текущем сезоне швейцарец уже обыгрывал теннисиста из топ-10 рейтинга ATP: на US Open Доминик Штефан Штрикер обыгрывал грека Стефаноса Циципаса.