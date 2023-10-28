Арина Соболенко: чувствую себя мишенью для всех

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о своём лидерстве в рейтинге Женской теннисной ассоциации накануне старта Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

«Честно говоря, это ничем не отличается. Я думаю, что рейтинг – это всего лишь рейтинг. Ничего не меняется, мне всё ещё придётся много работать, мне всё ещё придётся показывать на поле свой лучший теннис. И я думаю, мне нужно больше работать, потому что сейчас я чувствую себя мишенью для всех. Я продолжаю усердно работать, чтобы попытаться стать лучше», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе турнира.

Напомним, Итоговый турнир WTA стартует 29 октября и продлится до 5 ноября. Призовой фонд турнира составит $ 9 млн.