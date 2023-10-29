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«Это не уровень». Арина Соболенко выразила недовольство организацией Итогового турнира WTA

«Это не уровень». Арина Соболенко выразила недовольство организацией Итогового турнира WTA
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Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко низко оценила уровень организации Итогового турнира WTA – 2023, который с 29 октября по 5 ноября пройдёт в Канкуне (Мексика).

«Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Мне кажется, это не уровень Итогового турнира WTA. Сегодня у нас буквально час, минут 45, чтобы потренироваться на этом стадионе. Я этим недовольна. Уверена, что остальные игроки тоже.

При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для Итогового турнира WTA. Так что, да, всё не очень здорово. Обычно нам нужно три-четыре дня, чтобы приспособиться к условиям. Но посмотрим. Что есть, то есть. Но я надеюсь, что в следующем году WTA постарается получше», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.

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