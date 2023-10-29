Саккари: для меня это не лучший сезон — я трижды проиграла в первом раунде ТБШ

Двухкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», гречекая теннисистка Мария Саккари прокомментировала выступление в этом сезоне, а также поделилась ожиданиями в преддверии встречи с первой ракеткой мира Ариной Соболенко в рамках Итогового турнира WTA в Канкуне.
«Конечно, для меня это не лучший сезон. Выиграть первый турнир категории WTA-1000 было замечательно, но было много тяжёлых моментов. Я проиграла трижды в первом раунде турниров «Большого шлема», так что это не лучший мой сезон.
Очевидно, что против первой ракетки мира будет очень тяжело. При этом мы играли друг с другом много раз. Полагаю, что у Арины результат лучше, чем у меня против неё», — сказала Саккари на пресс-конференции.
Напомним, Мария Саккари получила возможность участвовать на итоговом турнире после снятия восьмой ракетки мира Каролины Муховой (Чехия) из-за травмы.