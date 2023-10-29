Медведев в трёх сетах проиграл Синнеру в финале турнира ATP-500 в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, потерпел поражение в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах проиграл четвёртой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру и не смог защитить прошлогодний титул. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. По ходу матча Даниил Медведев выполнил 13 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, но допустил восемь двойных ошибок. На счету Янника Синнера — пять подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Янник Синнер выиграл четвёртый титул в этом сезоне: ранее итальянский теннисист побеждал в Монпелье, Торонто и Пекине. Отметим, что в столице Китая спортсмен также обыграл Даниила Медведева.