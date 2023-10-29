Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев в трёх сетах проиграл Синнеру в финале турнира ATP-500 в Вене

Медведев в трёх сетах проиграл Синнеру в финале турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, потерпел поражение в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах проиграл четвёртой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру и не смог защитить прошлогодний титул. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. По ходу матча Даниил Медведев выполнил 13 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, но допустил восемь двойных ошибок. На счету Янника Синнера — пять подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Янник Синнер выиграл четвёртый титул в этом сезоне: ранее итальянский теннисист побеждал в Монпелье, Торонто и Пекине. Отметим, что в столице Китая спортсмен также обыграл Даниила Медведева.

Вена. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 3
7 9 		4 6
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android